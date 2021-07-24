Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı
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Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı Eyüpsultan'da emniyet şeridinde duraklayan 2 araca hızını alamayan bir otomobil arkadan çarptı.

Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı

Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da emniyet şeridinde duraklayan 2 araca hızını alamayan bir otomobil arkadan çarptı. Fexi kazada sürücü araçta sıkışırken 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan, İstanbul Havalimanı yolu, İhsaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emniyet şeridinde bekleyen 2 araca iddiaya göre hızla gelen başka bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi yaralandı. Çarpan araçta sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtarırken, diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin incelme başlatıldı.

Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı
Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı
Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı
Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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Eyüpsultan'da hızını alamadı, emniyet şeridinde duraklayan 2 araca arkadan çarptı: 4 yaralı - Haberler
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