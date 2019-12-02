Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü
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Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler gününe yönelik yürüyüş düzenledi.

02.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:26
Eyüpsultan'da 'farkındalık' yürüyüşü

Sosyal , 3 Dünya Engelliler gününe yönelik yürüyüş düzenledi.


Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Yürüyüşe, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılım gerçekleşti. Engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler, hazırladıkları dövizlerle engelsiz yaşam yürüyüşüne destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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