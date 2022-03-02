Son dakika haber: Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

EYÜPSULTAN'da ormanın yakınında bulunan fabrikada yalıtım malzemelerinin istiflendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı yangını, ormana sıçramadan söndürdü.

Eyüpsultan Odayeri Mahallesi'nde, saat 09.30 sıralarında ormanın yakınında bulunan dış cephe yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde istiflenen yalıtım malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyükbaş hayvanların olduğu ahırlara ve ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan fabrikanın yanmaya başladığı anları çevredekiler cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, alev alev yanan yalıtım malzemelerinden gökyüzüne siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.