Eyüpsultan'da evde kalanlara mehter takımından moral konseri
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Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Eyüpsultan'da evde kalanlara mehter takımından moral konseri

Eyüpsultan'da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine mehter takımı moral konseri verdi.

17.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46
Eyüpsultan'da evde kalanlara mehter takımından moral konseri

Eyüpsultan'da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine mehter takımı moral konseri verdi. Vatandaşlar konseri coşku ile izlerken, o anlar havadan görüntülendi.

"Moralimizi Yüksek Tutalım, Tedbirlere Uyarak Bu Süreci Atlatalım" sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen konser ile mehter takımı ilçedeki çoğu mahalleyi sokak sokak dolaşarak vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösterilirken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından ve balkonlarından mehter takımını izleyerek el salladılar. Çalınan parçalara da alkışlarla eşlik ettiler.

Konser havadan görüntülenirken, vatandaşlar etkinliğin morallerini yükselttiğini ve çok beğendiklerini söyledi. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak cep telefonlarına kaydetti. Konseri cep telefonu ile kaydeden Sevgi Önder, güzel bir etkinlik olduğunu ve insanlara moral olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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