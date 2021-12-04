Eyüpsultan'da eski traktör fabrikasında yangın

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan eski traktör fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bililere göre Eyüpsultan'da bulunan eski UZEL traktör fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.