Eyüpsultan'da engelliler ve aileleri piknikte bir araya geldi

Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (ESER) eğitim alan engelli vatandaşlar ve aileleri için piknik düzenlendi.

Eyüpsultan Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (ESER) eğitim alan engelli vatandaşlar ve aileleri için piknik düzenlendi. Kemerburgaz'da düzenlenen pikniğe engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerden çıkamayan engelli vatandaşlar ve aileleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kurt Kemeri sosyal tesislerinde düzenlenen piknikte stres attı.

Piknikte engelli vatandaşlar hocaları ve aileleriyle beraber çalan müziklere eşlik edip doyasıya eğlendi. Köfte ve sucuk ikramının yanında patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtılan piknikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de engellileri ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Etkinliğe katılan Başkan Deniz Köken "ESER'de eğitimler devam etti ancak aileler evde olduğu için çok bunaldılar. Özel öğrencilerimizin hem mezuniyet törenini yapalım hem de aileleriyle vakit geçirsinler, piknik yapsınlar istedik" dedi.

Pandemi nedeniyle katılımı da sınırlı tuttuklarını anlatan Başkan Köken, "Yaklaşık 150 kişi var, masaları gezdim mutlulukları gözlerinden okunuyor. Çok kalabalığız, yeni bir tesis için çalışmalara başlıyoruz. Ailelere ne isteyip istemediklerini soruyoruz. Ona göre organizasyon yapıyoruz. Yiyeceklerini evlerinden getirenler var. Biz de ekmek arası köfte, sucuk pişirdik, yanında ayran, meyve suyu, gazoz gibi içecekleri de dağıttık. Bu arada dertlerini dinleyip, çözüm üretmeye de çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı