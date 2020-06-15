Eyüpsultan'da ekipler sokak hayvanları için çalışıyor
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Eyüpsultan'da ekipler sokak hayvanları için çalışıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nde haftanın 7 günü sokak hayvanları için hizmet vermeye devam ediyor.

Eyüpsultan'da ekipler sokak hayvanları için çalışıyor
15.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:34

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nde haftanın 7 günü sokak hayvanları için hizmet vermeye devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için ihtiyaç duyulan bölgelerde ilçede farklı noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nde her yıl binlerce hayvanın tedavisi gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanlar, hayvan ambulansıyla bulundukları yerde tedavileri yapılıyor. Yerinde tedavileri mümkün olmayanlar alınarak Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürülüyor.

Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçlayan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan klinikte yıl boyunca sahipsiz sokak hayvanlarının muayenesi, tedavisi, kısırlaştırması, aşılaması, mikroçip uygulaması ve kayıt altına alma gibi işlemler yapılıyor. Tedavisinin tamamlanmasının ardından insan ve çevre sağlığına tehdit unsuru taşımayanlar yasa gereği tekrar alındıkları ortama bırakılarak rehabilitasyonları tamamlanmış oluyor.

KLİNİK VE REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı bu doğrultuda oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi de olan klinik toplamda 200 metrekare alan üzerine kurulu.Klinik bünyesinde ayrıca, yeni işlevler kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 150 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen ikinci bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi bulunuyor.

ÜÇ VETERİNER HEKİM VE DÖRT YARDIMCI PERSONEL HİZMET VERİYOR

Üç veteriner hekim ve dört yardımcı personel ile haftanın yedi günü 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren klinikte ameliyathane ve muayenehanenin dışında ilaç odası da bulunuyor.

5 AYDA BİN 176 KEDİ VE 579 KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ

Sokak Hayvanları Kliniği'nde son 5 ay içerisinde 228 kedi, 46 Köpek kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma işlemi dışında klinikte bin 865 adet kedi ve köpeğin tedavisi yapıldı, bin 865 adet sokakta başıboş yaşayan kedi ve köpek kayıt altına alındı.

SAHİPLİ HAYVANLAR, KAYIT ALTINA ALINIYOR VE KUDUZ AŞILARI YAPILIYOR

Yasalar gereği sahibi oldukları hayvanlarını kayıt ettirmekle yükümlü vatandaşlara ait kedi ve köpekler, klinikte mikroçip uygulanarak kayıt altına alınarak kuduz aşıları yapılıyor.

89 KEDİ VE KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

Klinikte tedavi ve kayıt altına alma gibi işlemlerinin yanı sıra sahiplendirme de yapılıyor. Dileyen vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi ile irtibata geçerek, şartlar uygun olduğu takdirde kedi veya köpek sahiplenebiliyor.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nde son 5 ay içinde, aşıları ve bakımları tamamlanmış 89 adet kedi ve köpek sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

SAHİPLENME NASIL OLUYOR?

Sokaktan toplanıp kliniğe götürülen sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen hayvanseverler Eyüpsultan Belediyesine başvuruda bulunduktan sonra şu adımları izlemesi gerektiği belirtildi;

"Sahiplenilecek hayvanlar seçildikten sonra tedavi süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol ediliyor, seçilen sokak hayvanı sahiplendirilmeye müsait ise Sahipsiz Hayvan Edinme Formu imzalatılarak, Belediyemiz Veteriner Otomasyon Sistemi ve Tarım ve Orman Bakanlığı sistemi üzerinden sahiplendirme işlemi yapılıyor."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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