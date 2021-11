Eyüpsultan'da düzenlenen turşu festivali renkli görüntüler oluşturdu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi, kültürel mirası ve turistik değerleriyle tanınan Eyüpsultan, meşhur lezzetleriyle de gün geçtikçe ilgi odağı oluyor. Kemerburgaz'da düzenlenen Geleneksel Turşu Festivali ile Eyüpsultan'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluştu. Kemerburgaz'ın meşhur turşusunun eşsiz lezzetini vatandaşlar ile buluşturan Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali'nde, kuru fasulye, pilav ve Kemerburgaz turşusu ikram edildi. Festivalde folklor gösterisi ve çocuklar için renkli animasyonlar yer aldı. Rumelili sanatçı Cüneyt Şentürk konseriyle davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Kemerburgaz Turşu Festivali'nde ahtapottan karpuza, hamsiden, altına dolardan, avokadoya kadar birçok farklı turşu türü vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar turşu yarışı yaptı. Kazanana turşu hediye edildi.

"Turşuları dünyaya tanıtmak için buradayız"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Pandemiden dolayı festivallerimizi yapamadık. Turşucularımız bu işi geleneksel hale getirdikleri için turşularını vatandaşla buluşturmak istiyorlardı. Bugün burada vatandaşlarımız turşularla tanışıyor. Sahnede de eğlencelerimiz var. Turşuları dünyaya tanıtmak için buradayız" dedi.

"Her sene de turşu yaparım"

Festivali çok beğendiğini söyleyen Bahar Ek, "Turşular inanılmaz güzeldi. Turşu çeşitlerini çok karıştırdım. Her sene geliyorum ama böyle bir festivale ilk kez geldim. Her sene de turşu yaparım. Turşuyu ailecek çok seviyoruz. Şu an ki kalabalık insanın içini kıpır kıpır ediyor. Çok sevdim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet