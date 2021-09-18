EYÜPSULTAN'DA DURDURULAN KAMYONETTEN 4 BİN LİTRE ETİL ALKOL ÇIKTI

EYÜPSULTAN, Kuzey Marmara Otoyolu'nda jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette 4 bin litre etil alkol ele geçirildi. F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul dışında üretilen etil alkollerin İstanbul'a getirileceği ve sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, etil alkollerin sahte fatura ve irsaliye ile yüklenerek İstanbul'a sevk edildiği kamyoneti belirledi. Takip altına alınan şüpheliye ait kamyonet, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Kamyonette yapılan aramalarda 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen etil alkolün sahte içki yapımında kullanılması durumunda, çeşitli türlerde 8 Ton sahte içkinin elde edilebileceği tespit edildi. Etil alkole el konuldu.

Görüntü dökümü:

-Etil alkollerin bulunması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri