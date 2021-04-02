Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
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Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Eyüpsultan'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde (ESER) "Özel Çocuklarımızı Unutmuyoruz" başlıklı etkinlik düzenledi.

Eyüpsultan'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde (ESER) "Özel Çocuklarımızı Unutmuyoruz" başlıklı etkinlik düzenledi. Etkinlikte illüzyon ve bilim gösterisi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) birimi, "Özel Çocuklarımızı Unutmuyoruz" başlıklı etkinlik düzenledi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, engel tanımayan çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, hem dans etti hem kukla oynattı. İllüzyon ve bilim gösterisi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, bubble, jonglör ve sosis balon gibi oyunlar da oynadı. Etkinliğe katılan çocukların nezdinde tüm özel çocukları gününü kutlayan Köken, çocuklarla birlikte pasta kesmesi ve ardından çocuklara hediye takdiminde bulunmasıyla etkinlik sona erdi.

"Otizmli çocuklarımız için ne yapsak az kalıyor"

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Otizmli çocuklarımız için ne yapsak az kalıyor, sevinçlerini görüyorsunuz ve bunları gördükçe o imkanları çoğaltmamız gerekiyor. Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)'nde 38 tane çocuğumuz faydalanıyor ama dışarıda başka bekleyenler de var. O yüzden acilen başka önlemler de almamız gerektiği gözüküyor" şeklinde konuştu.

"O olmazsa yaşayamayız"

Etkinlikte doyasıya eğlendiğini söyleyen Kerem Karabaş: "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, iyi ki var, O olmazsa yaşayamayız" dedi.

"Ben de en çok balon gösterisini beğendim"

Etkinlikte çocuklar kadar aileleri de eğlendiğini söyleyen Demet Kara "Çocuklar için gayet uygun çünkü uzun süredir evdelerdi. Çocuklar çok sıkılıyorlardı. Ben de en çok balon gösterisini beğendim. Hatta içine girmek istedim ama büyüklere izin yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Eyüpsultan'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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