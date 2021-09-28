İSTANBUL ? EYÜPSULTAN'DA DÜĞÜN KONVOYU; YOLU KAPATIP HALAY ÇEKTİLER

EYÜPSULTAN'da, düğün konvoyu yapan grup, yolu kapattıktan sonra halay çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Eylül Pazar akşamı Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde düğün konvoyu yapan grup, caddeyi ulaşıma kapattı. Daha sonra araçlarından inen kişiler halay çekmeye başladı. Halay çekenler, diğer sürücülerin tepki için çaldığı kornalara aldırış etmedi. Tekrar araçlarına binen grup buradan ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.