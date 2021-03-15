EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

15.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:59

EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTIErol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) Eyüpsultan'da otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü kaldırıma çıkarak kaza yaptı.

EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) Eyüpsultan'da otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü kaldırıma çıkarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Cuma gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde otomobil sürücüsü, boş yolda drift yapmaya çalıştı. Otomobili ile tehlikeli hareketler yapmaya devam eden sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, kaldırıma çıkarak direğe çarpıp durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EYÜPSULTAN'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:07:22. #1.15#
title