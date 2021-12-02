Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Satışa hazır 250 bin adet 'ecstasy' ele geçirildi İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 farklı adrese düzenlenen baskında, 250 bin adet satışa hazır 'Ecstasy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Satışa hazır 250 bin adet 'ecstasy' ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 farklı adrese düzenlenen baskında, 250 bin adet satışa hazır 'Ecstasy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibini yaptığı Eyüpsultan'da bulunan 3 farklı adrese, İstanbul Başsavcılığının talimatı doğrultusunda akşam saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Adreslerde bulunan 5 kişi kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde detaylı arama yapan ekipler, satışa hazır 250 bin adet 'ecstasy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, baskı makinesi, hassas terazi ve çeşitli figür basım aletleri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, ekiplerin olay yerinde çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu

 Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya

Firari şüpheli yakalanınca kendisine kızdı: Ayaklarımla geldim buraya

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title