EYÜPSULTAN'DA DEREYE DÜŞEN ANNE AT VE YAVRUSU KURTARILDI
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EYÜPSULTAN'DA DEREYE DÜŞEN ANNE AT VE YAVRUSU KURTARILDI

EYÜPSULTAN'DA DEREYE DÜŞEN ANNE AT VE YAVRUSU KURTARILDI-Yaklaşık 4 saat boyunca derede aç kalan tay, kurtarıldıktan sonra ilk iş olarak annesinden süt emdi.

22.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:19

EYÜPSULTAN'DA DEREYE DÜŞEN ANNE AT VE YAVRUSU KURTARILDI

-Yaklaşık 4 saat boyunca derede aç kalan tay, kurtarıldıktan sonra ilk iş olarak annesinden süt emdi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN, Göktürk'te, dereye düşen yavrusunun arkasından atlayan at çamura saplandı. Hayvanseverler tarafından çamurdan kurtarılan anne ile yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Derede kaldığı 4 saat boyunca aç kalan tay, kurtarılmasının ardından ilk iş olarak annesinden süt emdi.

Olay, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Kılıncıgöl mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki yeşillik alanda annesiyle birlikte otlayan 1 aylık tay, 3 buçuk metre yükseklikten yol kenarındaki Kağıthane Deresi'ne düştü. Yavrusunun arkasından dereye atlayan anne at çamura saplandı. Derenin yakınındaki sitede oturan bir hayvansever at ve yavrusunun seslerini duyarak yardıma koştu. Anne atı çamurdan kurtaran hayvansever daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İLK İŞ ANNESİNDEN SÜT EMDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlara rağmen huysuzlanan at ve tayı kontrol edemedi. Hayvanseverlerin haber verdiği sahibinin gelmesinin ardından anne at sakinleştirilebildi. Anne at ve tay, ip bağlanarak itfaiye ekiplerince düştükleri yerden çıkarıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca derede aç kalan tay, kurtarıldıktan sonra ilk iş olarak annesinden süt emdi.

"KURTARMAYA ÇALIŞTIK ANCAK ANNE HIRÇINLAŞTI"

Yaşadığı sitenin görevlisiyle birlikte kısrağı saplandığı çamurdan kurtaran hayvansever Derya Yaşa, "Gördüğünüz gibi burada bir çit var. Burada çok fazla at, eşek, inek var. Fakat buraya çekilen çitin kapıları açık. Yeni doğmuş, 2-3 haftalık tayımız vardı. Tay bir şekilde dereye düşüyor. Onu gören annesi panik halde o da dereye atlıyor ve bataklığa saplanıyor. Bizim güvenlik arkadaş onu bataklıktan kurtardı. Bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştık ancak anne hırçınlaştı, bebeğine zarar vereceğimizi düşündü. İtfaiyeyi çağırdık. Atın sahiplerine ulaşmaya çalıştık uzun süre. Anne de yavru da sağ salim kurtarıldı, çok sevinçliyim. Biz burada her gün en az bir köpek kurtarıyoruz. Çözüm olarak bu çitleri İSKİ'nin derenin tam kenarına çekmesi gerekiyor" diye konuştu.

EYÜPSULTAN'DA DEREYE DÜŞEN ANNE AT VE YAVRUSU KURTARILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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