Eyüpsultan'da 'Dayanışma Sepetleri' yardımlaşmayı artıracak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyürken, sosyal yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir proje de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den "Dayanışma Sepeti" adıyla geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyürken, sosyal yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir proje de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den "Dayanışma Sepeti" adıyla geldi.

Eyüpsultan Belediyesi, ikramları, ihsanları, infakları, sadakaları, fitreleri, zekatlarıyla her türlü yardımlaşma duygusunun zirveye ulaştığı; bireysel kazançlar ve ferdi menfaatlerin değil, toplumsal hassasiyetlerin ön plana çıktığı Ramazan ayında "Dayanışma Sepeti" projesiyle ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık edeceklerini duyurdu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "İhtiyacın varsa al, imkanın varsa bırak" sloganı ile başlatılan çalışmayla ilçede bulunan büyük marketlerin önlerine 'Dayanışma Sepetleri' konuldu. Bu sepetlere maddi durumu iyi olan, imkanı olan vatandaşlar, maddi durumu müsait olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesi için çeşitli gıda ürünlerini bırakabilecekler. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise daha sonra bu sepetlerin içerisinden, ihtiyacı olan gıda ürünlerini alabilecekler.

Kaynak: DHA