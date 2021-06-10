EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
EYÜPSULTAN'da R.İ.'yi darp ettikten sonra otomobiline 8 el ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı.
EYÜPSULTAN'da R.İ.'yi darp ettikten sonra otomobiline 8 el ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde dün polis ekipleri durumundan şüphelendikleri kişilerin otomobilini durdurdu. Otomobilden indirilen M.Ç., ve A.Ç. isimli kişilerin yapılan kaba üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda 2 kişinin, polis ekiplerinin uygulama yapmış oldukları Vardar Bulvarı'na yakın bulunan Şehit Adem Yaşari Parkı önünde R.İ., isimli kişiyi darp ettikten sonra araca 8 el ateş edip sonra kaçmaya çalışan kişiler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı