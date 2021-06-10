EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da R.İ.'yi darp ettikten sonra otomobiline 8 el ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı.

EYÜPSULTAN'da R.İ.'yi darp ettikten sonra otomobiline 8 el ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde dün polis ekipleri durumundan şüphelendikleri kişilerin otomobilini durdurdu. Otomobilden indirilen M.Ç., ve A.Ç. isimli kişilerin yapılan kaba üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda 2 kişinin, polis ekiplerinin uygulama yapmış oldukları Vardar Bulvarı'na yakın bulunan Şehit Adem Yaşari Parkı önünde R.İ., isimli kişiyi  darp ettikten sonra araca 8 el ateş edip sonra kaçmaya çalışan kişiler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EYÜPSULTAN'DA DARP ETTİKLERİNİ KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 16:11:27. #1.13#

title