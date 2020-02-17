Eyüpsultan'da daha hijyen okullar

17.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:35

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Okullardan gelen talep doğrultusunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulların tuvaletlerini bulaşıcı hastalık ve haşere risklerine karşı dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Emniyettepe İlköğretim Okulu'nun tuvaletleri de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıp dezenfekte edildi. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA