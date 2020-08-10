EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜSTTE GEÇİTTEKİ ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM ETTİ
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EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜSTTE GEÇİTTEKİ ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM ETTİ

EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜSTTE GEÇİTTEKİ ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM ETTİ Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışmaları gece de devam etti.

EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜSTTE GEÇİTTEKİ ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM ETTİ
10.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:45

EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜSTTE GEÇİTTEKİ ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM ETTİ
Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışmaları gece de devam etti.
Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Çökmenin ardından trafiğe kapatılan yol 18.00 sıralarında açıldı. Gece boyunca devam eden enkaz çalışmaları nedeniyle Alibeyköy istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Enkaz kaldırma ve yoldaki hasarı onarma çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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