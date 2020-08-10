Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor
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Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor

Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de sürüyor.

10.08.2020 04:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 04:50

Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor

İSTANBUL - Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de sürüyor. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken ekipler onarma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Kışlası önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir sebeple bu sabah çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam saat 18.00 sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü yoldan kaldırılırken enkazı kaldırma çalışmaları gece de devam ediyor. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken ekipler üst geçidin çökmesiyle yolda oluşan hasarı onarma çalışmasını sürdüyor.

Eyüpsultan'da çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam ediyor

Kaynak: İHA

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