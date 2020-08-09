EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜST GEÇİTTE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, DHAEyüpsultan'da çöken üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
09.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:47
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, DHA
Eyüpsultan'da çöken üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesi sonucu TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti trafiğe kapandı. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerinde çöken üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle çöken üst geçit kaldırılıyor.
Kaynak: DHA