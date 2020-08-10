EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜST GEÇİDİN BULUNDUĞU YOLDA İKİ ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜST GEÇİDİN BULUNDUĞU YOLDA İKİ ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çöken üst geçidin enkazının büyük bir kısmı karayolları ekipleri tarafından yolun kenarına alınmasının ardından yolun iki şeridi trafiğe açıldı.

EYÜPSULTAN'DA ÇÖKEN ÜST GEÇİDİN BULUNDUĞU YOLDA İKİ ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI



Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çöken üst geçidin enkazının büyük bir kısmı karayolları ekipleri tarafından yolun kenarına alınmasının ardından yolun iki şeridi trafiğe açıldı.

Eyüpsultan Hasdal Kışlası önündeki üst geçit sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam saatlerinde enkazın bir kısmı kaldırıp büyük bir kısmı da yol kenarına alındı. Trafiğin kapanmasına neden olan enkazın yoldan kaldırılmasının ardından iki şerit trafiğe açıldı. Hasdal-Kemerburgaz yolundan Kağıthane istikametine trafik yoğunluğunun devam ettiği bölgede karayolları ekiplerinin iş makineleri ile çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA