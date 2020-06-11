Eyüpsultan'da cinayet Eyüpsultan'da bir genç, parkta silahla öldürülmüş halde bulundu.

Eyüpsultan'da bir genç, parkta silahla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda kanlar içerisinde yerde yatan erkek şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin O.Y. olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, parkı kapatarak inceleme yaptı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken cinayeti işleyen zanlı ya da zanlıların yakalanmasına çalışıyor.

Kaynak: AA