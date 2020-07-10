Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı

Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı Eyüpsultan'da bir binayı ateşe vererek bir kişiyi öldürmeye çalışan çete üyesi 8 kişi yakalandı.

10.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:14

Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir binayı ateşe vererek bir kişiyi öldürmeye çalışan çete üyesi 8 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 Temmuz tarihinde Eyüpsultan'da V.D. isimli şahısın evinin kundaklanarak öldürülmeye çalışılması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu adresleri belirlenen şüpheliler, aynı gün içerisinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce bu adreslerde yapılan aramalarda, 4 adet silah ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulanan Barış H. ve beraberindeki 7 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Barış H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti Yaşam
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı
Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gözlemci, halaya müdahale edecek
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gözlemci, halaya müdahale edecek
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Yılmaz Tunç Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Kemal Sunal Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Cüneyt Çakır Serdar Gürler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 11:24:37. #1.15#
title