Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı
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Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı

Eyüpsultan'da bir binayı ateşe vererek bir kişiyi öldürmeye çalışan çete üyesi 8 kişi yakalandı.

Eyüpsultan'da çete operasyonu: 8 gözaltı
10.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:51

Eyüpsultan'da bir binayı ateşe vererek bir kişiyi öldürmeye çalışan çete üyesi 8 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 Temmuz tarihinde Eyüpsultan'da V.D. isimli şahısın evinin kundaklanarak öldürülmeye çalışılması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu adresleri belirlenen şüpheliler, aynı gün içerisinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce bu adreslerde yapılan aramalarda, 4 adet silah ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulanan Barış H. (46) ve beraberindeki 7 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Barış H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

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