Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı

09.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:58

Son dakika haberlerine göre Eyüpsultan'da, cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da, cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede denetim yapan zabıta ekipleri, Feshane Kavşağı önünde dilencilik yapan bir kişiyi Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında, cebindeki mendil paketlerinden birinin içinde kağıda sarılı halde uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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