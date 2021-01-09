Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Eyüpsultan'da, cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da, cebinde uyuşturucu madde bulunan dilenci gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede denetim yapan zabıta ekipleri, Feshane Kavşağı önünde dilencilik yapan bir kişiyi Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında, cebindeki mendil paketlerinden birinin içinde kağıda sarılı halde uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş