EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da iki grup arasında cadde ortasında silahlı çatışma çıktı.

EYÜPSULTAN'da iki grup arasında cadde ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişi yaralandığı çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki grup birbirine ateş açtı. İki grubun birbirine ateş açması sonucu yaşanan çatışmada 1 kişi yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir araca da kurşun isabet etti. Cadde ortasında yaşanan kavganın cep telefon görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kavga eden kişilerin koştuğu ardından da ateş açıldığı görülüyor.

EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA
EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA
EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA
EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:41:53. #1.15#
title