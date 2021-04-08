EYÜPSULTAN'DA ÇATIŞMA KAMERADA

EYÜPSULTAN'da iki grup arasında cadde ortasında silahlı çatışma çıktı.

EYÜPSULTAN'da iki grup arasında cadde ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişi yaralandığı çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki grup birbirine ateş açtı. İki grubun birbirine ateş açması sonucu yaşanan çatışmada 1 kişi yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir araca da kurşun isabet etti. Cadde ortasında yaşanan kavganın cep telefon görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kavga eden kişilerin koştuğu ardından da ateş açıldığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı