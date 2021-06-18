Eyüpsultan'da caddenin sular altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasında
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Eyüpsultan'da caddenin sular altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasında

Eyüpsultan'da caddenin sular altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış sonrası bir cadde sular altında kaldı.

EYÜPSULTAN'da, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış sonrası bir cadde sular altında kaldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Eyüpsultan'da etkili olan yağış nedeni ile birçok noktada su baskınları yaşandı. Etkili olan yağış nedeni ile Yeşilpınar Mahallesi Karadeniz Caddesi'ni su bastı. Mazgalların tıkanması nedeni ile taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan su baskını anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


- İstanbul
Eyüpsultan'da caddenin sular altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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