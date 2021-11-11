Eyüpsultan'da bujiteri imalathanesinde patlama: 2 yaralı

Eyüpsultan'da bujiteri imalathanesinde sanayi tüpünde gaz sıkışmasıyla meydana gelen patlamada 2 İşçi yaralandı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Çiftçi Ali Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı bujiteri imalatı yapan bir iş yerinin birinci katında sanayi tüpündeki gaz sıkışması nedeniyle patlama gerçekleşti. Patlama nedeniyle iş yeri çalışanı 2 işçi yaralanırken, patlama sonrası iş yerinin pencere ve camları sokağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.Ü. ile B.Ç.'nin ilk tedavileri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL