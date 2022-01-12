Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darp etti - Haberler
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Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darp etti

AA - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü darp eden zanlının kimliği belirlendi.

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü darp eden zanlının kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi'nde seyreden 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı.

Yolu tıkadığı için İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine zanlı, silah çekip otobüs şoförüne küfür etti. Ardından şoförü darp eden zanlı aracına binerek kaçtı.

Olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin, zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, vatandaşlar sosyal medyaya yansıyan olay görüntüleriyle ilgili zanlıya tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darp etti

Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darp etti

Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darp etti

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