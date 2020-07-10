Eyüpsultan'da 'Bir Dünya Anadolu' sergisi
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Eyüpsultan'da 'Bir Dünya Anadolu' sergisi

Eyüpsultan Belediyesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Bir Dünya Anadolu" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Eyüpsultan'da 'Bir Dünya Anadolu' sergisi
10.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:40

Eyüpsultan Belediyesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Bir Dünya Anadolu" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi 16 Temmuz'a kadar sanatseverlere açık olacak.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "Bir Dünya Anadolu" adlı fotoğraf sergisi Eyüpsultan Belediyesi, ev sahipliğinde açıldı. İlginin yoğun olduğu sergiye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle muhtarları ve birçok vatandaş katıldı.

"LARA BAKARKEN KEDİMİ ORALARA GİTMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sergiyi gezerek şunları söyledi:

"O kadar gerçekçi çekilmiş fotoğraflar ki kendimi oralara gitmiş zannettim. Resul Çelik'in ellerine sağlık, sanat bu demek ki. Fotoğraf çekmenin dersini alıp bende çekebilsem keşke. Aynı zamanda fotoğraflara bakarken Anadolu'nun ne kadar güzel olduğunu ve bu güzelliğin dünyaya pazarlanması gerektiğini düşündüm. Dünya'da dört mevsim olan kaç ülke vardır" 

"BU SERGİ ANADOLU'YA OLAN ÖZLEMİ GİDERİYOR"

Çektiği fotoğrafların Anadolu'ya olan özlemi giderdiğini söyleyen Fotoğrafçı Resul Çelik, "Koronavirüs sonrası ilk sergimizi tarihi bir yer olan Eyüpsultan'da açıyoruz. Bu sergi Anadolu'ya olan özlemi gideriyor. Hayatımızın bir anlamı olduğu gibi burada birçok fotoğrafın anlamı ve hikayesi var" diye konuştu

"SERGİDE DE DÜNYAYI NE KADAR ÇOK TAHRİP ETTİĞİMİZİ GÖRÜYORUM"

Sergiyi ziyarete gelen sanatseverlerden Kemal Ağır, "Ben sergide gezerken Anadolu'nun doğallığını görüyorum. İnsanların doğal halleri kameraya yansımış. Olan üstü bir sergi. Güzel duygular içerisindeyim" dedi. Uğur İslam ise, "Sergiyi girişte fark ettim. Ortamı merak ettiğim için geldim. Genel görüntüsü harika bir sergi. Ama detaylarına bakarak daha güzel fikirlerimin olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Asiye Sevim ise, "Sergiyi çok güzel ve anlamlı buldum. Eski ile yeniyi karşılaştırılmışlar onu fark ettim. Ben zaten sergi gezmeyi severim. Bu sergide de dünyayı ne kadar çok tahrip ettiğimizi görüyorum. Fotoğraflarda köy yerlerini görünce eskiden ne kadar çok temiz bir hayat varmış diyorum" şeklinde konuştu.

 RESUL ÇELİK KİMDİR?

1972 yılında Rize'de doğan Resul Çelik fotoğraflarında memleket sevgisini ve Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtıyor. Resul Çelik "81 İl Gizim Dolu Anadolu" isimli prestij bir kitap hazırladı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde açmış olduğu 250'nin üzerinde fotoğraf sergisi ve yurt dışında açmış olduğu sergilerle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı. 


Kaynak: DHA

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