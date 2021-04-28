Eyüpsultan'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
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Eyüpsultan'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde, balıkçılık işletmesinin soğuk hava deposu olarak kullandığı 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yan tarafta bulunan lastik deposuna sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin, depoda hasar oluşturan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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