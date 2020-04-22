Eyüpsultan'da bir binanın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
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İtfaiye, Güncel, Haber

Eyüpsultan'da bir binanın elektrik tesisatında patlama meydana geldi

Eyüpsultan'da bir binanın elektrik tesisatında aşırı yüklenmeye bağlı olarak patlama yaşandı.

22.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:58
Eyüpsultan'da bir binanın elektrik tesisatında patlama meydana geldi

Eyüpsultan'da bir binanın elektrik tesisatında aşırı yüklenmeye bağlı olarak patlama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelce Mahallesi, Ender Sokak'ta bir binada parlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, küçük çaplı patlamanın elektrik tesisatında yaşandığını belirledi.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı binada inceleme yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) personelleri, patlamanın aşırı yüklenme sonucu olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, çevrede toplanan kalabalığı dağıtarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları ve sosyal mesafeyi ihlal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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