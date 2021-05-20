Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında, tadilat sırasında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın bitişiğindeki bir apartmanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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