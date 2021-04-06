Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzeltepe Mahallesi Metin Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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