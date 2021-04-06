Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi Metin Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel