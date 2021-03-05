Eyüpsultan'da 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

EYÜPSULTAN'da izolasyon çalışması yapılan bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Eyüpsultan, Dicle Sokakta bulunan 6 katlı apartmanın çatısında saat 11.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının alev aldığını gören bina sakinleri kısa sürede apartmanı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı