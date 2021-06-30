EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
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EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Edebiye Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle binanın duvarına çarparak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, sokak üzerinde herhangi birisinin olmaması olası facianın önüne geçti. Beton mikseri vinçle kaldırıldı.

EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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