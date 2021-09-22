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Eyüpsultan'da bariyerleri aşan hafriyat kamyonu yol kenarındaki toprak alana uçtu

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Eyüpsultan'da bariyerleri aşan hafriyat kamyonu yol kenarındaki toprak alana uçtu

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yol kenarındaki toprak alana uçtu.

EYÜPSULTAN (İHA) - Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yol kenarındaki toprak alana uçtu. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk - Hasdal Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi Ekinci yönetimindeki 34 YM 9856 plakalı hafriyat kamyonu Göktürk - Hasdal Bağlantı yolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon, yol kenarındaki toprak alanda yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi. Kazanın ardından sürücü Niyazi Ekinci, kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Ekinci, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekinci'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza sonrası olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Selim Bayraktar - İsmet Aktaş/İHA)

Eyüpsultan'da bariyerleri aşan hafriyat kamyonu yol kenarındaki toprak alana uçtu

Eyüpsultan'da bariyerleri aşan hafriyat kamyonu yol kenarındaki toprak alana uçtu

Eyüpsultan'da bariyerleri aşan hafriyat kamyonu yol kenarındaki toprak alana uçtu

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Haber: Eyüpsultan'da bariyerleri aşan hafriyat kamyonu yol kenarındaki toprak alana uçtu - Haberler
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