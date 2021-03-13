EYÜPSULTAN'DA BANKADAN SOYGUN YAPAN ŞÜPHELİ AĞRI'DA YAKALANDI
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EYÜPSULTAN'DA BANKADAN SOYGUN YAPAN ŞÜPHELİ AĞRI'DA YAKALANDI

13.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:33
EYÜPSULTAN'DA BANKADAN SOYGUN YAPAN ŞÜPHELİ AĞRI'DA YAKALANDI

Eyüpsultan'da girdiği bankadan 90 bin lira para çalan şüpheli, Ağrı'da yakalandı.

Eyüpsultan'da girdiği bankadan 90 bin lira para çalan şüpheli, Ağrı'da yakalandı. Geçtiğimiz Perşembe günü, Rami Cuma Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankaya gelen yüzü maskeli kişi, bıçaklamak ve gaz sıkmak suretiyle güvenlik görevlisi Ertuğrul T.'ye biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. M.A. isimli şüpheli kasada bulunan yaklaşık 90 bin lira parayı alıp kaçmıştı. Polis ekipleri, M.A.'nın olay sonrası Ağrı iline gittiği belirledi. Şüpheli, Ağrı'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira ele geçirildi. M.A'nın bankadan çaldığı para ile borçlarını ödediği öğrenildi. M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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