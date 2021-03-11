Eyüpsultan'da banka soygunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eyüpsultan'da banka soygunu

11.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:24

Eyüpsultan'da banka soygunu Güvenlik görevlisini bıçaklayarak paraları alıp kaçan şahıs kamerada Eyüpsultan'da şahıs, bir banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Eyüpsultan'da banka soygunu

Güvenlik görevlisini bıçaklayarak paraları alıp kaçan şahıs kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da şahıs, bir banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alıp kaçtı. Şüphelinin bankaya gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak, onu bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ekipler, ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan'da banka soygunu
Eyüpsultan'da banka soygunu
Eyüpsultan'da banka soygunu
Eyüpsultan'da banka soygunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da banka soygunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:26:14. #1.15#
title