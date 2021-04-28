Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangında müdahale ediyor. Alev alev yanan depo havadan görüntü.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu - Selim Bayraktar/İHA)

Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı
Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı
Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı
Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:29:27. #1.16#

title