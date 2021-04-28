Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın
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Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın Alevlerin yükseldiği depo yangını havadan görüntülendi Eyüpsultan'da bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın

Alevlerin yükseldiği depo yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan binaya sirayet etti. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesi üzerine yan binada bulunan vatandaşlar ellerindeki hortum ile yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah bulutlar kaplarken, alevlerin yükseldiği yangın drone ile havadan görüntülendi. Yan tarafta bulunan lastik deposuna sirayeti önlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da balıkçı deposunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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