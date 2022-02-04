Eyüpsultan'da atık malzeme yüklü kamyon yola devrildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde devrilen kamyonda yüklü atık plastik malzemelerin yola savrulması üzerine trafik yoğunluğu oluştu.

Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen 34 UZK 22 plakalı atık plastik yüklü kamyonun sürücüsü, Rami Kışlası Caddesi'ne dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Virajda savrulan kamyonun devrilmesi üzerine atık plastik malzemeler caddeye döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sürücü ve yanındaki kişi araçtan çıkarıldı. Araçtakiler kazayı yara almadan atlatırken, yola savrulan atık malzemelerden dolayı bir şerit trafiğe kapatıldı.

Caddede trafik yoğunluğu oluşurken, yola dağılan plastik balyalar, iş makinesiyle başka araca yüklenerek kaldırıldı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.