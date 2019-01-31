Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (1)

Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (1)

Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.

Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (1)

Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 

Görüntü dökümü:

----------------

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen kamyon

-Ambulans ekipleri

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et