Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi (1)
Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.
Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Devrilen kamyon
-Ambulans ekipleri
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar - İstanbul
Kaynak: DHA