Eyüpsultan'da araç yangını

28.08.2019 17:38

Eyüpsultan'da bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edirnekapı Mahallesi Savaklar Caddesi'nden Haliç istikametine giden hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otomobilden inerek olay yerinden kaçarken, alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle caddedeki trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA