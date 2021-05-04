Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı

Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da alt ve üst yapıda sorunlu olan bölgelere yönelik hummalı bir çalışma başlatıldı.

Eyüpsultan'da alt ve üst yapıda sorunlu olan bölgelere yönelik hummalı bir çalışma başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köken, "34 günlük bir çalışma programı yaptık. 34 günde ana konuları çözeceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçe genelinde alt ve üst yapı sorunlarına yönelik yoğun bir çalışma başlattı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçenin birçok noktasında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Aralıksız şekilde süren çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Köken, "34 günlük bir çalışma programı yaptık. 34 günde ana konuları çözeceğiz ondan sonra boyama, asfaltlama, çukurların doldurulması ve kasislerin düzenlenmesi gibi tali konulara devam edeceğiz. Bugün Akşemsettin'den başladık. İki gün burada, iki gün Yeşilpınar'da çalışmalar devam edecek. Sonrasında Çırçır ve Karadolap ve Güzeltepe'ye doğru devam edecek çalışmalarımız. Her bölgede çalışma yapacağız. En sorunlu bölgeler 2 gün sürüyor" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı
Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı
Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:46:30. #1.14#

title