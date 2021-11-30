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Eyüpsultan'da ağaç motosikletli kuryenin üstüne devrildi

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Eyüpsultan'da ağaç motosikletli kuryenin üstüne devrildi

Eyüpsultan'da şiddetli lodos bir ağacı devrilmesine neden oldu.

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan'da şiddetli lodos bir ağacı devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, o esnada seyir halindeki bir motosikletli kuryenin üzerine düştü. Motosikletli kuryenin yaralandığı olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Bulvarı'nda akşam saatlerinde bir ağaç lodosun etkisiyle seyir halindeki bir motosikletinin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan kurye yaralanırken motosiklette maddi hasar oluştu. Motosikletli kuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Motosikletli sürücü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Yaşanan olay ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/ İHA)

Eyüpsultan'da ağaç motosikletli kuryenin üstüne devrildi

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