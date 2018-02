Eyüpsultan'da Afrin şehidinin adı bilgi evine verildi

İSTANBUL - Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti gerçek oldu. Eyüpsultan Belediyesi Rami'de açılan Bilgi Evi'ne şehit Özalkan'ın adını verdi.

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütleri ile yaşanan çatışmada Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın, vasiyetinin Telafer'deki çocuklara özel bir eğitim yuvası olduğu ortaya çıkmıştı. Şehidin vasiyetinin ardından harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg'un Rami'de açılacak olan Bilgi Evine, Şehit Musa Özalkan'ın adını verdi. Açılış törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı, gaziler ve tüm Mehmetçikler için okunan şiirlerle devam etti. Program, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesmesinin ardından sona erdi.

Şehidin adı bilgi evinde yaşayacak

Açılış programının ardından Başkan Aydın, Bilgi Evinde çocuklarla bir araya geldi. İçinde 3 temel eğitim ve 2 atölye sınıfı bulunan Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi'nde, çocuklar sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler görecek. Öğrenciler, okulda gördükleri temel derslere yönelik eğitimlerin dışında, İngilizce dil atölyesi, deney atölyesi, masal atölyesi, resim drama atölyesi ve değerler eğitimi gibi alanlarda da kendini geliştirme fırsatı bulacak.

"İlçemizde ki 16'ncı bilgi evine şehidimizin adını verdik"

Çocukların eğitimine katkı sağlamak için yeni bilgi evleri açılacağını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Gerçekten güzel bir çalışma. 16'ncı bilgievi ilçemizde, her mahallede bir bilgi evi açmak istiyoruz. Bunun çok ihtiyacı vardı. Çok pırıl pırıl çocuklarımız var ama bina yoktu, bilgi evimiz yoktu. Bugün o eksikliğimizi tamamlamış olduk. Güzel bir tesadüf oldu. Şehidimiz Musa Özalkan'ın vasiyetini bir anlamda yerine getiren belki ilk kurum olduk. ve gerçekten çocuklarımızın onun farkına varmışlar ki her biri şehidimize ve Mehmetçiklerimize bir mektup yazmışlar, onları bize verdiler. Güzel, bereketli bir çalışma olduğunu görüyorum. İnşallah ülkemizin her alanda olduğu gibi Eyüpsultanımıza da milli birlik ve beraberliğimiz son derece güzel noktalara geliyor. Elhamdülillah diyoruz" diye konuştu.