Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşlara özel bayramlaşma Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşlara özel bayramlaşma Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, normalleşme adımları çerçevesinde bayramın 1'inci günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı.

Eyüpsultan'da 65 yaş üstü vatandaşlara özel bayramlaşma

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, normalleşme adımları çerçevesinde bayramın 1'inci günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı.

Eyüpsultan'da korona virüs nedeniyle bu bayramda torunlarıyla buluşamayan 65 yaş üstü vatandaşlar unutulmadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken normalleşme adımları çerçevesinde Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş üstü vatandaşları parklarda ve meydanlarda ziyaret etti. Başkan Köken sosyal mesafeye uyarak tokalaşmadan tek tek vatandaşların bayramını kutladı ve hediye dağıttı. Parklarda biraz olsun nefes alan yaşlı vatandaşlarda Başkan Köken'in bayramlarını kutlamasından memnuniyetlerini dile getirdi.

"Hem dualarını aldık, hem gönüllerini aldık"

65 yaş üstü vatandaşlarla sosyal mesafeyi koruyarak selamlaştıklarını dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, " Daha başka daha iyiydi. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlarımız parklarımızı, meydanlarımızı ziyaret ediyorlar. Onlarda rahat etsinler diye bando eşliğinde resitaller verdik. Ziyaretlerine katıldık. Kendileriyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaştık. Hem dualarını aldık, hem gönüllerini aldık. Hepsi kurallara uymaktan memnun. Hiç kimse serzenişte bulunmadı. Herkesin derdi 'bir an önce bitsin' duasıydı. Vatandaş devlet dayanışmasının en güzel örneği. Herkesin duyarlılığı en üst seviyede olursa bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz diye umut ediyoruz" diye konuştu.

"Bu bayram böyle olması gerekiyordu"

Bu bayramın böyle olması gerektiğini ifade eden Alaattin Küreli, "Halka hizmet hakka hizmettir. Belediye başkanı ile selamlaştık. Kendisi parkı dolaştı. Bu bayram böyle olması gerekiyordu. Önce sağlık tabi ki. Herkes bunun bilincinde. Herhalde atlattık gibi geliyor. Bayramdan sonra normale dönecek gibi geliyor. Bu bayram böyle. İnşallah öbür bayramlarda böyle olmaz. İnşallah ikinci bir dalga olmaz ve diğer bayramları normal geçiririz " dedi.

"Bu yaşıma kadar ne çocukluğumda ne hayatımda böyle bir şey gördüm"

11 torunuyla sadece telefondan görüşebildiğini söyleyen 86 yaşındaki Necmiye Arabacı, "Bu yaşıma kadar ne çocukluğumda ne hayatımda böyle bir şey gördüm. Torunlarımın hiçbiri ile görüşemedim. 11 tane torunum var. Hepsi telefonla konuştu. Buraya yürüyüşe çıktım. Kızım burada bana yakın oturuyor. Buradaki eğlenceyi çok beğendim. Trakyalıyım ben. Torunlar beni duymasın. Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkür ederim. Allah bu hastalığı yok etsin başımızdan" diye konuştu.

Kaynak: İHA