EYÜPSULTAN'DA 5 KATLI APARTMANIN ELEKTRİK TESİSATINDA PATLAMA Eyüpsultan'da bir apartmanın 5'inci katında patlama meydana geldi.

Eyüpsultan'da bir apartmanın 5'inci katında patlama meydana geldi. Polis ve İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda ölen veya yaralanan olmazken patlamanın yaşandığı yerde maddi hasar meydana geldi.

Patlama saat 19.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Ender Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'inci katında bulunan bir dairedeki odada elektrik tesisatından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yola tuğla ve kiremit parçaları saçılırken, sesi duyan mahalleli sokağa koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği binada inceleme yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri patlamanın olduğu yerde bir süre inceleme yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA