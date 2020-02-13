Eyüpsultan'da 40 yıllık evli çiftlere özel program

13.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:02

Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki 40 yıllık evli çiftler için 'Sevgililer Günü Özel Programı' düzenleyerek unutulmaz bir gece yaşattı.



Eyüpsultan Belediyesi 14 Şubat Sevgililer günü için özel bir program düzenleyerek ilçedeki 40 yıllık evli çiftleri bir araya getirdi. Programda, Şef Tarık Kemancı yönetiminde 'Keman İstanbul' grubu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Türk Müziği Topluluğu Solisti Merve Kıvılcımer, Sahne ve Ses Sanatçısı Burhan Tüzer ile birbirinden güzel Yeşilçam şarkıları seslendirildi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda evli çiftler neşeli anlar yaşadı. Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.



"Sevgiye 40 yıl 50 yıl emek verenleri de tebrik etmek lazım"



Programın içeriğinden bahseden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Birlikte 40 yıl ve üstü evli kalanlar zannediyor ki sadece gençler 14 Şubat'ı kutlar ama öyle değil burada ibretlik bir sahne var. Bizim bu sahneden alacağımız çok dersler var. Sevgililer gününü tabi gençler kutlasın ama sevgiye 40 yıl, 50 yıl emek verenleri de tebrik etmek lazım. Bu çağda bu kadar uzun süre evli kalmak zor zanaat. İçerdi ki heyecana da hep birlikte şahit oluyoruz çok ciddi bir mutluluk var gözlerden okunuyor. Kendilerinin hatırlanmış olması onlar için çok güzel bir şey. Nice 40, 50 ve 60'ıncı yıllara diyorum" dedi.



"Mutlu ve huzurlu evliliğin sırrı sabır"



Mutlu bir evliliğin sırrından bahseden Hatice Bıçak, "56 yıldan beri evliyim. Mutlu ve huzurlu bir evliliğin sırrı sabır" şeklinde konuştu. Hatice Hanım'ın eşi Mehmet Bıçak, "Sevdik birbirimizi, bir şikayetimiz yok birbirimizden. Sevgi saygı olduktan sonra ayrılık olmaz. 4 kızım, 1 de oğlum var. Onlardan 3 tanede torunum var gayet mutluyuz birbirimizden bir şikayetimiz yok" ifadelerini kullandı - İSTANBUL

Kaynak: İHA